L'execució del projecte de millora de la carretera T-2021, entre la Ràpita i Poblenou del Delta, es troba encara pendent de l'informe que ha d'emetre el Servei de Costes de Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica. Així ho anunciat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui just fa un any preveia que les obres podrien començar, finalment, a principis d'estiu.

Llauradó s'ha mostrat confiada, però, que l'informe estatal, que s'està tramita des de l'octubre o novembre passats, podria veure la llum aviat i, en aquest sentit, s'ha compromès a fer efectiu l'inici de les obres de l'anomenada 'carretera de la vergonya' dins d'aquest 2025. «Si s'han de fer hores extres, les farem», ha declarat.

L'informe de Costes, estudiant una actuació que afecta el domini públic marítim terrestre de la seva titularitat, és necessari per poder aprovar definitivament el projecte i treure les obres a licitació, segons ha reconegut la presidenta de l'ens provincial. Creu que el dictamen estatal «no alterarà el projecte» però, en el cas que introduís modificacions, la maquinària administrativa i tècnica de la Diputació es posaria en marxa per efectuar-les i incorporar-les al més aviat possible i licitar ràpidament en el «termini imprescindible».

«Tenim la determinació, i no ha variat, d'iniciar les obres el 2025. S'han d'iniciar sí o sí: és una directriu de la presidenta, que s'ho facin com vulguin: les indicacions són molt clares. És una instrucció directa de la presidenta», ha assegurat, taxativa, Llauradó, qui assegura que l'ens està «complint els terminis» anunciats. Sense notícies encara de l'arribada del dictamen de Costes, Llauradó creu que difícilment pot suposar un «endarreriment de mesos».

El ple de l'organisme provincial va aprovar inicialment el 25 d'octubre passat el projecte per condicionar la carretera T-2021, entre la Ràpita i el Poblenou del Delta, una obra que afecta un tram de prop de deu quilòmetres i amb una inversió prevista de 13,5 MEUR.

Aquest tràmit va arribar després d'un periple administratiu que s'ha prolongat durant anys. La recent tramitació ambiental per part de la Generalitat, prèvia a l'aprovació inicial, es va acabar allargant durant més d'un any. Llauradó no ha deixat de que els tràmits que depenen estrictament de la Diputació «s'ha fet el més ràpidament possible» i que faran «mans i mànigues» per iniciar les obres enguany.

Seu definitiva als palaus Oriol i Despuig

En una trobada amb representants dels mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, Llauradó ha anunciat també que un cop es faci efectiu el trasllat al complex dels Josepets de Tortosa del Conservatori de Música, el palaus Oriol i Despuig, de la seva propietat, passaran a ser la seu definitiva de l'ens provincial al territori.

Actualment, les dependències es troben provisionalment situades al palau Montagut, propietat de la Comunitat de Regants de l'Esquerra. El trasllat del conservatori, per manca d'espai, s'afegiria al de l'Escola d'Art: tots dos serveis se situarien a l'edifici de l'antic col·legi dels Josepets, que l'Ajuntament treballa per rehabilitar.