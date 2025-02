Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar un home, de 43 anys, per diverses infraccions de la Llei de protecció dels animals i van intervenir el gos que tenia en una finca a Sant Jaume d’Enveja.

Els fets van tenir lloc el passat 22 de febrer quan els mossos van rebre avís d’una entitat de protecció dels animals alertant-los que en una finca hi havia un gos en condicions de greu dèficit de benestar animal.

El mateix dia, van fer comprovacions i van localitzar la finca i el gos en qüestió. Van constatar que l’animal estava vivint entre els seus propis excrements, tenia lesions físiques que no havien rebut assistència veterinària i no disposava d’aigua per beure. Els agents van comprovar també que el denunciat no disposava de la documentació pertinent del gos.

Per tot plegat, van intervenir preventivament l’animal el qual va ser lliurat a la protectora i van denunciar l’home per diverses infraccions de la Llei 2/2008 de Protecció dels animals. La denúncia ha estat tramesa a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.