Topa contra un camió a l'N-340 a Amposta després de conduir temeràriament i sota la influència de l'alcohol i drogues

Un conductor que conduïa temeràriament i sota la influència de l'alcohol i les drogues va acabar topant frontalment amb el seu turisme contra un camió a la carretera N-340, a l'altura d'Amposta, acabant ferit ell mateix i el seu acompanyant. Segons ha pogut saber l'ACN, cap tres quarts menys cinc de dues de la tarda d'aquest dimarts els Mossos van rebre l'avís d'un cotxe que circulava temeràriament. Uns vint minuts després, i mentre el buscaven, els agents van ser requerits per un accident al punt quilomètric 1082,6 de l'N-340. Allí van comprovar que el turisme, amb dos ocupants, havia provocat l'accident arran d'una maniobra antireglamentària quan el camió efectuava correctament un gir cap a la seva destinació.

Davant dels signes que el conductor havia pogut consumir alcohol i estupefaents, els Mossos van efectuar les corresponents proves. L'home, de 44 i resident a Burgos, va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,8 mil·ligrams per litre d'aire expirat, per sobre del límit penal. També la prova de consum de drogues va donar positiva: per cocaïna i cànnabis.

El xoc va deixar el mateix conductor ferit lleu i el seu acompanyant, menys greu. Tots dos van haver de ser atesos en un centre hospitalari. Per la seva banda, el camioner va resultar il·lès. Els dos vehicles implicats van patir danys de diversa consideració.

Els Mossos van obrir una investigació contra el conductor pels suposats delictes de conducció temerària, delicte de lesions imprudent i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Si se l'acabés considerant culpable d'aquests càrrecs podria fer front a penes d'entre tres mesos i tres anys de presó, així com la retirada del carnet de conduir entre sis mesos i més de deu anys.

L'home, que va ser traslladat inicialment a l'hospital i finalment no va ser arrestat, haurà de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.