Els Mossos d'Esquadra han localitzat i desmantellat una plantació interior de marihuana en un domicili d'Alcanar Platja, al Montsià. En un patrullatge nocturn de seguretat ciutadana, es va detectar una forta olor de la droga en un habitatge disseminat de la carretera N-340a.

Després de vigilar la casa i la parcel·la, on hi havia quatre gossos potencialment perillosos, i de comprovar que s'estava utilitzant la llum de manera fraudulenta, divendres es va rebre l'autorització judicial per fer l'escorcoll. A la casa s'estaven cultivant prop de 300 plantes de marihuana en diverses habitacions i hi havia 100 quilos de cabdells preparats per a la venda il·legal. També es va intervenir quinze aparells d'aire i dos transformadors elèctrics.

La investigació, que continua oberta, està a càrrec de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra d'Amposta. Durant uns dies, els agents van custodiar i vigilar l'habitatge de la zona d'Alcanar Platja, al terme municipal d'Alcanar, per assegurar que no es destruïssin els indicis i per enxampar els responsables de la plantació il·legal de marihuana. També es va poder comprovar que a la casa s'estava duent a terme un frau del fluid elèctric.

L'escorcoll amb autorització judicial es va fer el passat divendres al matí, amb la participació d'agents d'ordre públic i una dotació de la URMA (Unitat Regional de Medi Ambient) que es va encarregar de recollir els gossos i portar-los a la protectora d'animals. Dins de la casa no es va localitzar cap persona.

Hi havia prop de 300 plantes distribuïdes en diverses habitacions i una zona d'assecatge on s'han comissat 100 quilos de cabdells així com material per a la preparació de la droga, una màquina d'envasar al buit i una altra que destria els cabdells de la planta i tritura les restes. També s'han intervingut quinze aparells calefactors, dos transformadors elèctrics i nombroses làmpades.

Tècnics de l'empresa de subministrament elèctric es va encarregar d'anul·lar la instal·lació fraudulenta que hi havia a l'habitatge. Es calcula que el valor de la llum defraudada és de 40.000 euros anuals.