Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat aquesta matinada per un incendi en una planta baixa a Ulldecona. L'avís l'han rebut a les 01.25 hores i s'han desplaçat fins a l'edifici del carrer Valmaña.

El foc es trobava en un pis a la planta baixa d’un edifici de baixos més dos plantes superiors, amb 4 pisos per planta. Quan han arribat el bombers, la majoria de veïns havien sortit al carrer i tres s'han quedat confinats.

Els bombers ha comprovat on es trobava el foc i que no hi havia ningú a l’interior del pis afectat. Després han procedit a l'extinció de l'incendi amb línia d'aigua i han ventilat el fum del pis i de l’escala de l’edifici. Després de revisar tots els habitatges les veïns han pogut tornar a casa.