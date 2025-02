Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

El poble de Mas de Barberans al Montsià va viure moments complicats dimecres al vespre. Una gran comitiva dels Bombers de la Generalitat van fer acte de presència per un incendi en un magatzem de palla. L'avís el van rebre a les 20.24 hores i es van mobilitzar cinc unitats terrestres.

Els Bombers van comprovar que el foc estava confinat al paller i van procedir a la seva extinció amb línia d'aigua. Un cop extingit amb una màquina retroexcavadora van procedir a remoure la palla cremada i el pinso cremat per comprovar que no hi haguessin petits focus que poguessin revifar el foc.

A les 21.17 hores els bombers van donar el foc per extingit, però van seguir remullant punts calents. A les 23 hores les unitats de bombers es van anar retirant de la zona. Cap persona va resultar ferida.