Calen foc a un vehicle de la Guàrdia Municipal de Santa Bàrbara durant la matinada

La matinada del diumenge 2 de febrer el municipi de Santa Bàrbara (Montsià) va ser escenari d'un acte vandàlic. Una persona, encara per identificar, va intentar incendiar un vehicle de la Guàrdia Municipal que es trobava estacionat al carrer Aire. La ràpida intervenció d'un veí va evitar greus danys.

Segons han confirmat fonts policials a Diari Més, els fets van passat a les tres de la matinada quan una persona va cremar primer una roda del cotxe policial i després l’altra. En aquell moment, l'autor dels fets va marxar de lloc. El foc, que es va provocar amb pastilles per encendre una barbacoa, va comportar que explotés una de les rodes.

El soroll de l'explosió d'un dels neumàtics va alertar un dels veïns del carrer que va córrer fins al lloc per extingir el foc amb un extintor. La seva ràpida actuació va evitar que el foc s'estengués a la resta del vehicle policial i arribés al dipòsit de benzina.

L’Ajuntament ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra i ha demanat la col·laboració ciutadana per identificar el responsable. La policia autònomica, que compta amb imatges de l'incident, encara no ha pogut identificar al responsable.

El batlle de Santa Bàrbara, Antonio Ollés Molias, ha qualificat els fets de «molt greus», qui ha afegit que «intentar cremar un vehicle policial és una cosa que no havia passat mai». Ollés ha afirmat que es tracta d’«un acte premeditat, ja que els Mossos van trobar restes de pastilles d’aquelles que s’utilitzen per a les barbacoes» per provocar l'incendi.

L’alcalde assegura que estan estudiant si cal modificar la ubicació dels vehicles policials. I ha recordat que l'acte es podria considerar un atemptat contra l’autoritat.