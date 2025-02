Els ampostins de 15 i 16 anys redueixen a la meitat el consum de substàncies 'tòxiques' des de 2019

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El consum de substàncies considerades com a tòxiques i addictives per part dels escolars de la ciutat d'Amposta durant els últims cinc anys hauria caigut a la meitat. Són dades obtingudes a partir de 483 enquestes als estudiants de quart d'ESO, primer de cicles formatius i de Batxillerat d'aquest any passat que recull el projecte de prevenció primària Planet Youth, basat en metodologia islandesa.

Els resultats del període entre 2019 i 2024 revelen que el consum d'alcohol reconegut durant els últims 30 dies ha passat del 61% al 38% i els que s'han emborratxat passen del 34 al 17%. Pel que fa al consum de tabac, s'ha constatat un descens del consum l'últim mes del 39% al 18% i del 15% al 8% pel que fa al cànnabis.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha valorat positivament l'evolució descrita per les enquestes efectuades els últims cinc anys des de la implantació inicial del projecte a la ciutat -el cas del consum de cànnabis es va introduir l'any 2022- tot destacant que es tracta d'un projecte que ha aconseguit demostrar que «funciona» des d'una «evidència científica contrastada», a partir d'un mètode desenvolupat per la Universitat de Reykjavík i amb la col·laboració de la URV que permet els tècnics disposar de «dades reals».

Segons ha elaborat Tomàs, el desplegament de Planet Youth ha permès, en el cas d'Amposta, corroborar la importància de retardar l'accés dels joves a aquestes substàncies a partir de factors de prevenció. «L'estudi ens diu que és de vital importància el treball que es fa amb les famílies, la pràctica de l'esport i la reducció de l'absentisme escolar. Tot això acaba fent de bombolla de protecció de l'accés a aquestes substàncies tòxiques dels joves de la nostra ciutat», ha defensat.

El qüestionari es va traslladar al llarg de dues setmanes tots els alumnes dels centres educatius de la ciutat. Se'ls va plantejar un centenar de preguntes per poder extreure informació sobre les seves percepcions, vivències i estat d'ànim basades en el seu lleure, la seva activitat al centre educatiu, així com la seva relació amb la família i entre els seus iguals.

El coneixement sobre els factors de risc i protecció, segons ha subratllat la cap d'àrea de serveis socials municipal, Assumpta Eixarch, és el que permet incidir sobre aspectes concrets que cal treballar i millorar «poc a poc». En aquest sentit, ha destacat la importància de la perspectiva del «treball comunitari», implicant els diferents agents -des de serveis socials, salut, centres educatius, policia local o esports-. «En la mesura que sumem l'esforç i les mirades de tothom som més eficients», ha insistit.