Amposta aprovarà un requeriment per adjudicar la gestió de l'embarcació elèctrica

L'Ajuntament d'Amposta aprovarà, en el plenari d'aquest dilluns, el requeriment de documentació previ a adjudicar la concessió del servei de l'embarcació elèctrica turística fluvial. L'adjudicatària és l'empresa UTE Amposta Fluvial, segona en el concurs. Cruceros Teresa, que va quedar primera, no compleix amb els requisits i s'ha exclòs del procés, segons ha explicat l'alcalde Adam Tomàs.

En el ple també es tractarà la cessió de la coberta de l'antic escorxador a la comunitat energètica local, Ebre Energia, que impulsa la Cambra de Comerç de Tortosa. L'energia solar produïa s'oferirà a comerços que no tenen sostre disponible per instal·lar plaques fotovoltaiques i vulguin adherir-se a la comunitat.

Si en un termini de deu dies, la UTE Amposta Fluvial dona resposta al requeriment del consistori, el ple, «com és preceptiu en tractar-se d'una concessió de més de cinc anys», haurà de fer l'adjudicació del servei de gestió de l'embarcació elèctrica que farà viatges turístics per l'Ebre, un projecte del pla de sostenibilitat turística d'Amposta, que compta amb una subvenció dels Fons Next Generation de 2 milions d'euros per fomentar el turisme sostenible. A més de comprar el vaixell, l'Ajuntament disposa d'aquests recursos per recuperar les Cases del Castell on hi haurà un centre d'acollida de turistes i un restaurant.

El ple d'aquest dilluns porta a aprovació dues bonificacions d'impostos per creació de llocs de treball. Per una banda, la bonificació de l'IBI del 85% a l'empresa TucTuc. I l'altra, la bonificació de l'Impost de Construccions del 86,5% a l'empresa Montsià Solucions, que ja va passar per sessió plenària, però s'esmena una errada.

La sessió debatrà quatre mocions, dues d'EA-ERC, de suport a la flota pesquera catalana i de suport a la proposta de la junta rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre sobre la revisió del Pla Especial de Sequera per garantir prou cabals que assegurin la preservació del Delta de l'Ebre; i dues de Junts per Amposta, que insten al consistori a regular els jocs amb pilota a les places i parcs municipals, i a millorar l'encreuament de la carretera N-340 amb el lligallo d'Aloy.