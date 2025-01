Investiguen un home per l’ús d’esquer enverinat en un vedat de caça a La Galera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, a través del seu Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) a Tortosa, ha pres declaració com investigat a un home de 56 anys, veí de La Galera, per la seva presumpta implicació en un delicte contra els recursos naturals, la fauna i els animals domèstics. L’investigat hauria fet servir pastilles de rodenticida (raticida) en un vedat privat de caça a La Galera amb l’objectiu d’eliminar fauna de manera indiscriminada.

La investigació es va iniciar a mitjans de gener, quan agents del SEPRONA van localitzar diversos comprimits de rodenticida escampats en una explotació agrícola ubicada en terreny rural obert del terme municipal de La Galera. Alguns d’aquests esquers estaven col·locats estratègicament en zones de pas habituals de conills, evidenciant una intenció deliberada de causar mal a la fauna silvestre.

Amb l’objectiu d’identificar el responsable, els agents van establir diversos operatius de vigilància a la zona. El passat 23 de gener, en el marc d’aquestes actuacions, es va procedir a identificar un home que es trobava a la finca agrícola afectada. Durant la inspecció de la caseta ubicada a l’esmentada finca, es van descobrir pastilles de rodenticida amb les mateixes característiques que les trobades prèviament a l’exterior.

L’home, encarregat del manteniment de l’explotació agrícola, va ser informat de la seva condició d’investigat per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Les diligències han estat remeses al Jutjat de Guàrdia d’Amposta i a la Fiscalia de Medi Ambient per al seguiment del cas.

L’ús d’esquers enverinats suposa un greu perill no només per a la fauna silvestre i els animals domèstics, sinó també per a la salut pública. Aquest tipus de pràctiques pot desencadenar una cadena d’enverinament secundària, amb conseqüències devastadores pel seu caràcter massiu, indiscriminat i no selectiu. A més, afecta negativament l’equilibri dels ecosistemes locals, comprometent la biodiversitat en àrees rurals com les del Delta de l’Ebre.