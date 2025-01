L'Ajuntament d'Amposta presentarà al·legacions al tancament de l'accés al polígon de l'Oriola

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Amposta i col·lectius afectats presentaran diferents al·legacions a les obres executades per l'Estat que han eliminat l'accés a la carretera N-340 a l'alçada del Lligallo de Llorent al polígon de l'Oriola. La voluntat del consistori és que el govern central retiri els elements que ara tanquen aquest pas i que es faci un accés segur en forma de rotonda en aquest punt del Lligallo de Llorent.

«Reclamem que no es tanqui aquest pas, sinó que es recuperi l'obra de la rotonda que hi havia prevista en aquest punt perquè l'accés a la Nacional sigui segur», ha indicat aquest dijous l'alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

Acompanyat per representants de l'associació d'empresaris del Polígon de l'Oriola i de Bombers de la Generalitat, Tomàs ha recordat la importància d'aquest accés des de diferents vessants. Per una banda, l'econòmic: «el desenvolupament i ampliació del polígon està previst també a l'altre cantó de l'N-340 i per això és absolutament necessari que les empreses tinguin disponible aquesta connexió», ha dit.

D'altra banda, ha afirmat que al polígon hi ha el parc de Bombers d'Amposta i el fet que no existeixi aquesta sortida directa els dificulta l'accés ràpid a la carretera en cas de necessitar anar direcció sud. Finalment, un altres dels arguments per demanar la retirada dels elements és el fet que el Lligallo de Llorent, de titularitat de la Generalitat, és una via agropecuària protegida i no es pot tallar, i suposa un accés per a vehicles agrícoles a la Càmara Arrossera. En aquest sentit, ajuntament, Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, s'han reunit perquè hi hagi pas segur en aquest punt.