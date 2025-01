Costes fa una obra d’emergència per recuperar la barra del Trabucador

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des del passat dilluns 13 de gener, el Servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) està portant a terme obres d'emergència per reparar els danys causats a la barra del Trabucador arran del temporal de llevant que va afectar la costa tarragonina a finals d'octubre de 2024. Les obres, amb un pressupost de 576.034,87 euros, tenen un termini d'execució de sis mesos, amb una aturada per respectar la nidificació, i les realitza l'empresa Regimovi.

Els treballs consisteixen en la mobilització de 41.593,86 m³ de sorra per a la reparació i estabilització de la barra del Trabucador, utilitzant dipòsits ubicats a la zona del far de la Banya, a la badia dels Alfacs. El transport de la sorra es fa per via terrestre mitjançant camions i maquinària pesada, cobrint una distància aproximada de 10 km. També s’instal·len «trampes de sorra» per retenir sediments i afavorir la formació natural de dunes, contribuint així a la protecció de la barra davant futurs temporals a més de la plantació d'espècies halòfiles autòctones per estabilitzar el sòl i reforçar l'ecosistema local.

Estat de la barra del Trabucador danyada pels temporals.Cedida

El temporal d’octubre de l’any passat va provocar onades de fins a 3,67 metres d'alçada a la zona del Delta de l'Ebre, impactant directament sobre la barra del Trabucador i debilitant-ne l'estructura.

Aquestes actuacions són essencials per restaurar la integritat de la barra del Trabucador, una estructura clau per a la biodiversitat i l'estabilitat de l'ecosistema de la badia dels Alfacs al Delta de l'Ebre.