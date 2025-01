La plataforma Carretera de la Vergonya reclama que el projecte de la T-2021 es tramiti en caràcter d'urgència

Pla general dels vehicles durant la marxa lenta per denunciar el retard de la tramitació del projecte executiu per millorar la carretera de Poble Nou del Delta.ACN

La plataforma Carretera de la Vergonya reclama que la Diputació de Tarragona tramiti i executi en caràcter d'urgència el projecte de condicionament de la via T-2021, entre la Ràpita i Poble Nou del Delta, al Montsià.

Després de no rebre resposta oficial a l'última instància presentada quatre mesos enrere, els impulsors de l'organització lamenten que no s'hagi respost la petició d'una reunió per tractar aquesta qüestió entre els alcaldes dels dos municipis, l'administració supramunicipal i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre.

En aquest sentit, insten a la Diputació a proporcionar un calendari en què es detallin els terminis previstos en els treballs d'aquesta via i lamenten els "endarreriments" en el projecte.