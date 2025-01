Troben un home mort al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver d'un home a l'interior del canal de la dreta de l'Ebre a Amposta, en un punt pròxim al camí de la Balada. Segons ha pogut confirmar l'ACN, l'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha donat a les dues del migdia d'aquest dijous i fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions de la unitat de seguretat ciutadana, així com de la unitat marítima dels Mossos.

S'ha obert una investigació per esclarir-ne les circumstàncies i identificar la víctima. Totes les línies d'investigació estan obertes, si bé des de Mossos indiquen que el cos no presentaria indicis de criminalitat i es descarta que la víctima constés com a desapareguda.