El Meteocat registra les temperatures més fredes dels últims 10 anys a l'interior

Catalunya ha registrat temperatures de 5 a 10 graus sota zero aquesta matinada a diferents punts de l'interior, on feia 10 anys que el termòmetre no descendia tant.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha explicat aquest dimarts que aquesta matinada ha estat més freda que la de dilluns en zones baixes, amb inversió tèrmica i gelades gairebé generals, excepte en els sectors costaners.

Així, per exemple, s'ha arribat als 5,9 graus sota zero a Ulldecona (Montsià), la temperatura més baixa dels últims 14 anys. També s'han anotat aquesta matinada temperatures que no es veien des del 2012 a Espolla (Alt Empordà), amb 6,7 graus sota zero, o a la localitat lleidatana de Raimat (Segrià), amb 8,7 graus negatius, segons dades de les estacions del Meteocat.

Matins gèlids

Quant a les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), han registrat temperatures d'11,1 graus sota zero a Martinet (Cerdanya), en la que ha definit, a través de la xarxa social X, com «el matí més fred» d'aquest hivern a Espanya.

Fins a les 12.30 hores d'aquest dimarts a Catalunya s'han registrat temperatures mínimes de 12,8 graus sota zero a la localitat pirinenca de Das, o també de -9,8 graus al baix Pirineu lleidatà, concretament al Pont de Suert (Alta Ribagorça), segons el Meteocat.

Quant a les màximes, amb prou feines han superat els 10 graus i essencialment al litoral, sent els punts de més temperatura Torredembarra (Tarragonès) o Barcelona (11,6 graus).

Alerta per fred intens

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Procicat per onada de fred sobre la base de les previsions meteorològiques emeses pel Meteocat.

L'episodi de fred intens té especial afectació al Pla de Lleida, al Priorat i a la Conca de Barberà, i el llindar d'avís se superarà sobretot en les planes i fondalades de l'interior de Catalunya.

Protecció Civil ha informat de l'onada de fred als municipis demanant-los que tinguin previstos llocs o sales amb calefacció en cas que sigui necessari el seu ús.

També que s'identifiqui a les persones més vulnerables i els grups de risc, com a nadons, ancians o persones amb malalties cardiorespiratòries, persones sense llar o persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

Crida a la prudència

Davant d'aquesta onada de fred, es recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada.

En paral·lel, el Meteocat ha actualitzat a primera hora del matí d'aquest dimarts l'avís de «situació meteorològica de perill» per fred, que seguirà actiu tant dimecres com dijous.

A més, des d'aquest dijous a les 19 hores i fins divendres a la una de la matinada també estarà actiu l'avís de perill per l'estat del mar, amb possibilitat d'onades de més de 2,5 metres d'altura.