Demanen 17 anys de presó pels acusats d'haver segrestat un home a Amposta l'any 2019

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència Provincial de Tarragona jutjarà aquesta setmana a tres persones acusades d'un delicte de segrest, d'un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesions.

Els fets van ocórrer a Amposta l'any 2019. Segons el fiscal, dos dels acusats van contactar amb la víctima per quedar amb ella amb l'excusa de disculpar-se en el domicili d'un altre acusat, que tot i que no es trobava present en aquell moment, coneixia les intencions dels altres implicats.

Allà, els acusats li van treure el mòbil a la víctima, i li van lligar les seves mans i peus amb cordes per evitar que marxés. Un cop la víctima estava completament immobilitzada, la van obligar a consumir cocaïna i paracetamol amb whisky, al mateix temps que el colpejaven i l'humiliaven.

A més, van trucar als seus familiars per exigir-los el pagament d'una quantitat de diners per alliberar-lo. També es jutjarà a una quarta persona, acusada per un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, ja que va ser testimoni de què li estaven fent a la víctima i no va intervenir per impedir-ho.

L'endemà, després de rebre el pagament de diversos familiars, van alliberar la víctima. El fiscal demana 17 anys de presó per a tres dels acusats i 2 anys de presó per al quart acusat.