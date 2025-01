Desarticulada una xarxa criminal que explotava sexualment a 9 dones a Tarragona i Castelló

Efectius de la Guàrdia Civil registren un dels locals on les víctimes eren explotades sexualment

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que explotava sexualment nou dones en prostíbuls d'Alcanar i Vinaròs. Hi ha sis detinguts, entre els quals els dos líders del grup criminal, una dona de 37 anys i un home de 32.

Algunes de les víctimes residien en el mateix lloc on exercien forçades la prostitució, vivint amuntegades, en situació d'extrema vulnerabilitat i en pèssimes condicions higienico-sanitàries, segons detalla la Benemèrita en un comunicat.

En paral·lel, els membres de l'organització havien adquirit 80 dècims de la loteria de Nadal per poder blanquejar un hipotètic premi. També s'investiguen possibles enviaments de diners provinents de la tracta a l'Amèrica Llatina.

L'operatiu policial es va iniciar a principis del 2024 quan es va comprovar que, en un local i en un habitatge d'Alcanar i Vinaròs, hi havia dones que oferien serveis sexuals sense contracte laboral ni amb la documentació necessària per residir de manera legal a Espanya.

També es va confirmar que aquestes dones tenien limitada la seva llibertat de circulació, acompanyades en tot moment per membres de l'organització criminal i amb sistemes de videovigilància instal·lats als recintes.

La investigació ha assenyalat que el grup criminal utilitzava pàgines d'internet dedicades a oferir serveis de caràcter sexual com el mitjà principal per captar clients. Publicaven fotos de les dones, acompanyades d'informació enganyosa per així perpetuar l'explotació i el control de les víctimes.

En la primera fase de l'operatiu es van detenir els dos líders de l'organització i es van fer tres registres en immobles d'Alcanar i Vinaròs. Es van decomissar 6.270 euros en efectiu, nombrosos dispositius informàtics amb informació relativa a la captació de les dones i abundant documentació relacionada amb les activitats il·lícites de l'organització, com anotacions dels serveis sexuals realitzats i els cobraments obtinguts per les víctimes.

Els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta, que va decretar el seu ingrés a presó. En la segona fase de l'operatiu es van identificar i detenir quatre membres més del grup criminal, encarregats de la logística i trasllat de les dones víctimes de l'explotació sexual, que arribaven a l'Estat amb una falsa promesa de contracte laboral.

Les nou víctimes han estat alliberades i han rebut l'assessorament dels serveis socials, amb ajuda psicològica i social per emprendre una nova vida fora de l'abús i el control dels seus captors.