Pagesos de l'Ebre protesten a Amposta per exigir més protecció davant els robatoris al camp

Una trentena de pagesos, acompanyats de quatre tractors, s'han concentrat aquest dimarts al matí davant del jutjat d'Amposta per protestar en contra dels robatoris al camp. Ho han fet convocats per Plataforma Pagesa Terres de l'Ebre per donar suport a una parella d'agricultors del municipi que assistien, com a perjudicats, a un judici ràpid pels danys que un grup de persones van causar a la finca de carxoferes de la seva propietat fa un mes quan van entrar, suposadament, buscant caragols. Els concentrats han reclamat la reforma de les lleis per protegir l'activitat i una major presència policial al camp que els eviti, a banda dels possibles robatoris, haver-se d'enfrontar directament en molts casos als mateixos lladres.

El cas que afectava la parella de pagesos ampostins formada per Joan Regolf i Marta González s'ha arribat a celebrar, tal i com estava previst, aquest dimarts al matí. Finalment, però, i davant la constatació que els danys provocats a la finca per part de diverses persones que haurien accedir buscant-hi caragols superarien els 400 euros haurà de seguir un altre tipus de procediment.

Ara, hauran d'acreditar de forma documentada dins de l'informe pericial que les pèrdues arriben als 2.000 euros, segons han calculat. Regolf ha relatat que els denunciats, entre d'altres, van accedir a la seva finca d'Amposta fa poc més d'un mes amb el pretext de buscar caragols. Tot i que se'ls hauria avisat de que sortissin, haurien tornat a l'endemà. Segons ha precisat, van arrencar les carxoferes per espolsar-les i trobar caragols. Els denunciats haurien declarat que van ser altres persones però la parella assegura tenir testimonis.

En el context de la citació judicial d'aquest dimarts, Plataforma Pagesa Terres de l'Ebre ha convocat una concentració de suport als afectats just abans de començar el judici ràpid. Tractors, pancartes i una trentena de persones -entre els quals també càrrecs territorials i locals de Junts per Catalunya- s'han donat cita davant l'edifici judicial des dels volts de les nou del matí.

Regolf ha criticat la situació a la qual s'enfronta actualment el sector. «És molt lamentable la situació d'avui en dia el món rural i la pagesia», ha lamentat, tot recordant casos com el robatori de cabres de Rasquera o la troballa recent d'estris robats. Reclamen la major presència policial i canvis legals per protegir la seva activitat.

«Cada dia collim carxofes i ahir mateix ens les van robar. Estem cansats d'haver-nos-hi d'enfrontar -als lladres-: volem que la llei canviï i ens ajudin a protegir els nostres camps», ha apuntat González, tot recordant que es tracta d'un tema de país, per la transcendència de la seva activitat per a l'alimentació de la societat. «I els robatoris no paren. I paguem els agricultors, que hem de pagar-ho de la nostra butxaca i acabarem plegant», ha tancat.