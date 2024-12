Mor el conductor d'un turisme en un accident frontal a la T-344 a Amposta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous a la tarda en un accident frontal a la T-344 a Amposta. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 3 i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.36 h.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels vehicles. Tres persones més han estat ateses pel SEM.

Arran del sinistre s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).