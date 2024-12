El Grup Ence compra la planta de biometà de la Galera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Ence ha comprat la planta de biometagàs de la Galera (Montsià). La companyia, líder europea en producció de cel·lulosa d'eucaliptus i primera empresa espanyola en produir energia renovable amb biomassa agrícola i forestal, entra al mercat del biogàs amb 28 projectes en cartera i l'objectiu de produir 1.000 GWh el 2030.

La planta de la Galera pot produir 50 GWh de biometà a l'any i és la primera a Catalunya que ha injectat a la xarxa de gasoductes de transport. Ence l'ha comprat a la societat que la va impulsar, formada per dues cooperatives de més de 400 associats i 38 socis, sobretot productors i ramaders del territori. No ha transcendit la xifra de venda. Ence adaptarà les instal·lacions «als seus estàndards mediambientals».

La planta de biometagàs de la Galera va suposar una inversió de 5,5 milions d'euros. La companyia va assumir el cost d'1,2 milions d'euros per construir el ramal de connexió a la xarxa de gasoductes de transport d'Enagàs. Aquest passat estiu, també va invertir uns 150.000 euros per acabar amb les males olors i evitar molèsties a les poblacions veïnes amb un sistema, fet a mida, basat en la inoculació de bacteris en el procés final de producció del biogàs.

Aquest dijous, Ence ha fet pública la compra de la planta del Montsià, a través d'un comunicat, però no s'ha explicat la xifra de la transacció. Les instal·lacions de la Galera tenen unes cinc hectàrees de terreny i estan capacitades per a produir fins als 50 GWh cada any. Ence també ha firmat un acord a 15 anys amb una «rellevant comercialitzadora de gas» per vendre el biometà produït a la Galera.

Més inversions

El Grup anuncia inversions a la planta per «adaptar-la als seus estendards mediambientals» i avança que «aplicarà el seu saber fer (know how, expressió en anglès)». A més a més, hi instal·larà la tecnologia que implementa a les seves plantes de cel·lulosa (de Navia, Astúries, i Pontevedra) per eliminar «emissions oloroses». Ence Biogàs assenyala que «aplica estrictes criteris» per triar les ubicacions i disseny de les plantes. Han d'estar «aïllades», però tenir fàcil accés, i estar a prou distància dels nuclis de població.

Ence Biogàs té 14 projectes en tramitació ambiental, sobretot a Castella i Lleó, Aragó, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura i Andalusia, i també té 14 iniciatives en desenvolupament que ja compten amb localització i estudi de viabilitat.

Objectius a Espanya i Europa

El Grup Ence assenyala que el biometà serà «peça clau» per aconseguir els objectius de la transició energètica de la Unió Europea i d'Espanya. L'última actualització del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) preveu assolir una producció anual de biogàs de 20.000 GWh el 2030, 1.000 GWh dels quals els vol aportar la companyia. Segons l'Associació Europea de Biogàs (EBA), Europa va produir 22.100 milions de metros cúbics (22,1 bcm) d'energia generada amb biogàs i biometà l'any 2023 i l'objectiu comunitari és arribar als 35 bcm en cinc anys.