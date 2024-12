Més de 300 persones es concentren a la Ràpita per donar suport al sector pesquer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dimarts al migdia a les portes de l'Ajuntament de la Ràpita (Montsià) per mostrar la seva «solidaritat i suport» al sector pesquer del municipi i de les Terres de l'Ebre.

Un terç de la flota pesquera de Catalunya té la base als ports ebrencs i els pescadors estan decidits a liderar l'oposició catalana a la proposta europea de reduir a 27 dies a l'any l'activitat de pesca.

El director d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l'Ebre, Frank Pérez, ha alertat que està en risc el sector i la identitat social i cultural de tots els pobles costaners. Des de la Confraria de Pescadors de la Ràpita confien que es tinguin en compte les dades que s'aportaran en la reunió a Brussel·les d'aquest dimarts.

La concentració en suport al sector pesquer ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de la Ràpita, la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre i la Confraria de Pescadors del municipi, el secretari de la qual ha llegit el manifest. El director ebrenc de Pesca, Frank Pérez, ha insistit que la mesura de la Comissió Europa per reduir l'activitat a 27 dies «suposa la mort del sector, de les barques d'arrossegament» i també de tota l'activitat directament vinculada a la pesca, «com les drassanes, arriers, xarxers, o el sector de la restauració i la gastronomia local».

Pendents de Brussel·les

El Govern i també les confraries confien que la mesura s'aturi amb la «confrontació de les dades» en què s'ha basat la Comissió Europea per fer la proposta i les que han anat a explicar organismes com l'Institut ICATMAR o l'Institut de Ciències del Mar aquest dimarts. «Hem de dir que no, que estem en contra de la desaparició del sector pesquer perquè no és una desaparició només econòmica, sinó també social, cultural i d'identitat de tots els pobles costaners», ha defensat Pérez.

Els pescadors creuen que Europa no té «dades actualitzades» per fer «propostes tan desproporcionades i esbojarrades com aquesta», que poden «destrossar una forma de vida, econòmica i social» a Catalunya. «Esperem que les negociacions quedin en paper mullat, però la proposta ja la tenim damunt la taula. Això és que algú pensa que aquesta és la solució, i no hi estem d'acord», ha afegit el secretari Joan Balagué.

Tot i que la Ràpita és un dels ports del sector de l'arrossegament més important, amb 32 embarcacions, ja ha perdut la meitat de la flota amb les restriccions que han anat assumint els últims anys. El secretari de la Confraria de Pescadors, Joan Balagué, recorda que també han aplicat mesures voluntàriament per garantir la sostenibilitat de l'activitat. «No tenen en compte que a les nostres llotges tenim molt de peix fruit de les accions que ja voluntàriament estem fent, com l'ampliació dels períodes de veda, la reducció de jornades que ja hem tingut, les zones tancades de forma permanent a la pesca d'arrossegament, que està donat fruits importants», ha reivindicat Balagué.

Units

Des de la Confraria celebren que, «per primera vegada», administració, sector i agents socials «vagin units» i que això passi en diversos països afectats. També Pérez ha agraït la unió del sector social, polític i econòmic que s'ha mostrat en la manifestació a la Ràpita, perquè «reforça la posició d'enfrontament» que Espanya, Portugal, França i Itàlia estan explicant a Brussel·les. Dels resultats de les negociacions d'aquest dimarts dependrà que el sector pesquer ebrenc, juntament amb les federacions de pescadors de Tarragona, Barcelona i Girona, convoquin accions de protesta més contundents en els pròxims dies.