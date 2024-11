Amposta aprovarà la regulació dels allotjaments d’ús turístic del municipi, que en té 190

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Amposta regularà els allotjaments d’ús turístic de la localitat, un dels 262 municipis qualificats de «tensionats» per la Generalitat a finals de 2023. Actualment, la població té 190 habitatges turístics.

En el ple ordinari, que se celebrarà aquest dilluns a la tarda, s’aprovarà la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà la regulació dels habitatges d’ús turístic i altres allotjaments d’aquest àmbit. La nova normativa permetrà autoritzar 10 habitatges per cada 100 habitants.

«Podríem arribar a tenir uns 2.200 habitatges turístics aproximadament», ha afirmat l’alcalde Adam Tòmàs, qui governa amb majoria absoluta. El govern municipal confia a atorgar noves llicències en quatre o cinc mesos.

«Creiem que és una xifra que fa compatible i manté l’equilibri entre les necessitats que tenim d’accés a l’habitatge i el creixement del sector turístic», ha afegit el batlle en la roda de premsa celebrada aquest dilluns al matí. «La Generalitat ens va suspendre l’atorgament de llicències d’habitatge d’ús turístic des de finals de l’any passat i amb l’aprovació inicial d’aquest document, i tot el tràmit administratiu que segueix, calculem que en uns quatre o cinc mesos podrem tornar-ne a donar», ha afirmat.

La nova norma preveu revisar les llicències urbanístiques cada cinc anys. «Amposta serem dels primers municipis de Catalunya en fer complir el Decret 3/2023», ha assegurat Tomàs. En la sessió plenària també es debatran tres modificacions del POUM més. D’una banda, la verificació del text refós de la modificació puntual del pla urbanístic per construir la base dels Agents Rurals del Montsià i la futura comissaria de la Policia Local. Per l’altra, l’aprovació provisional de la modificació puntual també del POUM per a la qualificació de sòl d’equipaments comunitaris en sòl urbà no consolidat de les instal·lacions de la Llar Natzaret.

«Amb la qualificació de sòl d’equipament comunitari, serà l’Ajuntament qui podrà autoritzar l’ampliació del Centre de Menors de les Terres de l’Ebre que hi ha a la Llar Natzaret», ha explicat l’alcalde. Finalment, el ple també aprovarà, de forma inicial, la modificació del POUM que regularà l’ús esportiu a la zona de Valletes. A més, es debatran tres mocions dels grups d’EA-ERC i Junts.