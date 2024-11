Els alumnes de l'institut els Alfacs tornen a classe després de la reparació urgent de part del talús desprès

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes, professors i personal de l'institut els Alfacs de la Ràpita han tornat aquest dilluns al matí a les classes un cop completades les obres de la primera fase per consolidar el talús després parcialment el dia 21 passat i que ha obligat a mantenir tancat el centre durant més d'una setmana. L'Ajuntament de la Ràpita, que inicialment va contractar els serveis d'un geòleg i un enginyer per determinar la millor solució, ha invertit una mica més de 100.000 euros en les tasques que es desplegaran en dues fases, segons ha explicat el regidor d'Educació, Carlos Solanes. Fins divendres passat, tècnics de l'empresa Geotalud han actuat al pendent nord del talús, el més proper a l'institut, per garantir la tornada segura a l'activitat.

Els treballs han permès fer caure la gran pedra solta que amenaçava de desprendre's. Al mateix temps s'ha sanejat l'espai, es van retirar pedres potencialment perilloses, van escampar ciment, instal·lar ancoratges i tensors per desplegar una malla de triple torsió. Això, segons, Solanes evitaria que qualsevol fragment de roca de dimensions considerables arribés al mur de contenció exterior de l'institut o a l'interior de les instal·lacions.

«Està assegurat com mai», ha subratllat el regidor. Ara, un cop finalitzada i certificada la primera fase, els serveis territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre han autoritzat per poder reprendre l'activitat al centre amb seguretat.

A partir d'aquest dilluns, i coincidint amb el retorn a classe dels més de 750 alumnes de secundària, s'han iniciat les obres de la segona fase de la consolidació, que afectaran un espai de l'antiga pedrera per sobre de la malla i que es poden allargar unes dues setmanes. L'encarregada de la segona fase serà l'empresa Solutioma, que com Geotalud treballa també habitualment per a la Generalitat en la consolidació de talussos de carreteres.

L'actuació urgent ha obligat els alumnes d'ESO a seguir les classes de forma telemàtica durant sis dies lectius. Per garantir la necessitat d'activitat presencial per als alumnes de segon de Batxillerat, que preparen la Selectivitat, l'Ajuntament els va traslladar temporalment a les instal·lacions del col·legi Carles III.

Malgrat la recuperació de l'activitat lectiva i la millora de seguretat, el govern municipal rapitenc insisteix que cal iniciar els tràmits per construir un nou institut en una nova ubicació que garanteixi un espai segur i més ampli per a les activitats educatives i ajudi a evitar també problemes com els de les inundacions.