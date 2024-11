Denunciat a la Sènia per portar una escopeta de caça sense documentació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar dissabte passat a la Sènia (Montsià), un caçador i li van intervenir una arma llarga de foc per manca de documentació.

Els fets van tenir lloc quan els mossos estaven fent tasques de prevenció i control en l'àmbit cinegètic al nucli dels plans d’aquest terme municipal. Els agents van efectuar les corresponents comprovacions en observar que duia una arma llarga de foc del calibre 12. Es dona la circumstància que l’home estava practicant la caça menor sense disposar de la guia de pertinença de l'arma. Cal recordar que aquest document és imprescindible per a la tinença i ús de qualsevol arma de foc, atès que l’identifica i n’acredita la seva titularitat.

Com a conseqüència d’aquest fet, els mossos van intervenir-li l'arma i el van denunciar per infringir el Reglament d'Armes. S’ha de tenir en compte que una de les funcions de les unitats regionals de medi ambient dels Mossos d’Esquadra és exercir una activitat preventiva tant dels il·lícits penals com infraccions administratives relatives als diferents tipus de normatives vigents, entre elles aquest reglament.

D’aquesta manera s’incideix en la importància i obligatorietat de disposar de tota la documentació pertinent abans d'efectuar qualsevol activitat que impliqui l'ús d'armes de foc.