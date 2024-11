Estudien solucions tècniques per poder reprendre amb seguretat les classes a l'institut Alfacs de la Ràpita

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Ràpita (Montsià) i el Departament d'Educació estudien solucions tècniques per poder reprendre amb seguretat les classes a l'institut Alfacs, després que aquest dijous al migdia el despreniment de pedres d'una cantera propera va obligar a desallotjar preventivament el centre.

La caiguda no va causar danys personals ni a les instal·lacions escolars. Un geòleg ha inspeccionat aquest divendres al matí la zona per determinar si existeix perill de nous incidents. El regidor d'Educació rapitenc, Carlos Solanes, ha explicat que aquest mateix divendres abordaran amb un enginyer les mesures que s'hauran de dur a terme en un punt concret per evitar despreniments i reprendre les classes al més aviat possible.

Quan faltaven deu minuts per acabar les classes aquest dijous al migdia, un despreniment de pedres acompanyat d'un fort soroll va alertar alumnes i professors del centre. Seguint el protocol, es van evacuar les instal·lacions ordenadament. Policia local i bombers es van personar al lloc dels fets i van comprovar que no s'havien produït danys materials.

Aquest divendres, els 752 alumnes i la resta de professors i personal del centre, que pot albergar fins a 900 persones, s'han quedat a casa preventivament. Un geòleg ha inspeccionat la zona per determinar si existeix perill de nous despreniments.

A la part nord de la pedrera, més propera al centre i que dona a una part del pati i barracons, ha localitzat un «punt calent» que requereix una actuació. Serà l'informe d'un enginyer el que determini ara les obres que s'han de dur a terme per assegurar l'espai i permetre la tornada dels alumnes, professors i personal al centre.

Malgrat això, el cas d'aquest dijous no és una novetat al municipi. L'origen de tot plegat és l'antiga pedrera de darrera de l'institut, una excavació d'on antigament es van treure els blocs de pedra per construir el moll comercial de la Ràpita i que va entrar en desús fa gairebé un segle. Per evitar que les roques arribessin a l'edifici, es va excavar un fossat i aixecar un mur de contenció.

«És un perill»

Les fortes precipitacions de les últimes setmanes, però, han reactivat possibles moviments. «Com ha plogut tanta aigua, va filtrant, l'argila es va fent tova i va soltant pedres. És un continu. Tota la vida que cauen pedres i és un perill. Per això de fa anys que reivindiquem un nou institut», ha remarcat Solanes. Més encara, després que la reforma curricular hagi portat els alumnes de primer i segon d'ESO al centre.

De moment doncs, un cop es disposi de l'informe tècnic l'última paraula per a la reobertura del centre la tindrà el Departament d'Educació. Solanes entén que els alumnes dels primers cursos d'ESO poden continuar uns dies fent classes telemàtiques però recorda que els de Batxillerat, especialment els de segon, amb exàmens programats la setmana vinent i a les portes de la selectivitat, requereixen un règim presencial.

Davant la possibilitat d'haver de recol·locar alguns alumnes, el govern municipal havia pactat amb els altres centres escolars del municipi disposar d'algunes dependències per poder seguir l'activitat. El regidor confia que les classes es podran reprendre els pròxims dies o en una setmana com a màxim. Adverteix, però, que, si això no es produís, caldria habilitar espais o barracons provisionals en un altre espai.