Els veïns d'Alcanar reben una alerta als mòbils perquè pugin a les plantes superiors

Protecció Civil ha enviat cap a un quart d'onze de la nit d'aquest dimecres una alerta als telèfons mòbils dels veïns d'Alcanar recomanant-los que pugin a les plantes superiors dels seus habitatges davant la intensitat de la pluja que assola aquesta part del país, que pot comportar inundacions i desbordaments de rieres.

L'organisme d'emergències del Govern ha demanat als veïns de no sortir de les plantes superiors dels habitatges i que si no és possible enfilar-se i hi ha risc trucar al telèfon 112. La pluja ha estat torrencial a diversos punts de les comarques de les Terres de l'Ebre aquest dimecres al vespre. A Ulldecona (Montsià) s'han acumulat fins ara 121,2 litres de pluja per metre quadrat, 50 dels quals en 3 hores.(

En declaracions al 324 l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha explicat que la decisió d'enviar l'alerta s'ha pactat entre l'Ajuntament i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) un cop s'ha vist des del consistori que la situació «es complicava». Montserrat ha subratllat que el confinament preventiu és «la clau» per «evitar desgràcies» i ha subratllat que és una estratègia que fa temps que s'utilitza en un municipi que ja ha estat escenari d'altres catàstrofes naturals.

L'alerta anava destinada a tots els veïns d'Alcanar, però en especial als de les urbanitzacions properes als barrancs, algunes de les quals, ha dit l'alcalde, són «altament inundables» o estan construïdes, fins i tot, a les «canalitzacions» dels barrancs.

També ha indicat que alguns d'aquests domicilis ja estaven buits, perquè aquest matí, i amb previsió, les forces policials hi han anat per alertar els seus habitants del risc que hi podia haver en les properes hores, i els veïns han optat per marxar a cases de familiars o coneguts.

Fins al moment, l'única incidència remarcable ha estat el rescat dels ocupants d'un vehicle que ha quedat penjat a la carretera N-340, al barranc de les Forques. Els cossos d'emergències els han pogut treure sense haver de lamentar cap dany.

La crescuda dels barrancs per les intenses precipitacions d'aquest dimecres a la tarda han deixat també incomunicats els nuclis dels Valentins i la Miliana, al municipi d'Ulldecona (Montsià).

Aquesta intensitat ha fet baixar un cabal d'aigua considerable pels barrancs, fins al punt d'obligar a tallar el trànsit pels accessos dels dos nuclis, segons ha explicat a l'ACN l'alcaldessa de la població Núria Ventura. Així, s'ha hagut de tallar les carreteres TV-3322 en tots dos sentits i també la TV-3314, que connecta Ulldecona amb la Galera.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Alcanar s'han acumulat 43,1 litres en mitja hora. D'aquests, 22,9 han caigut en 10 minuts.