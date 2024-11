Femme in Arts 2024 posarà el focus en el coneixement generat per dones

Un cos (possible) i lesbià, una proposta escènica de Brigitte Vasallo i Alba G. Corral.Femme in Arts

Publicat per ACN

Femme in Arts - Visibles a escena, el festival d’art i feminisme, posarà el focus en el coneixement creat per dones i col·lectius dissidents. Del 21 al 24 de novembre, el Centre d'Art Lo Pati acollirà una nova edició d’aquest certamen, on es tractaran temes com les passions, el cos, la identitat i el feminisme a través de l'art, la filosofia i la reflexió.

Els organitzadors han dissenyat una programació interdisciplinària que busca replantejar les «narratives dominants» i oferir una visió alternativa del món, inspirada en autores i pensadores com Monique Wittig, Agnès Varda, Louise Bourgeois i Alejandra Pizarnik.

«Si tradicionalment l'home blanc, heterosexual i pater familias ha estat qui ha filtrat la realitat, en aquesta edició volem reivindicar les aportacions assagístiques o de pensament tant d'autores clàssiques com contemporànies, que ofereixen una manera diversa, complexa i original d'entendre la societat», ha explicat la comissària del festival, Anna Zaera.

La programació arrencarà amb la proposta Paraules d'amor, de Núria Güell. En aquest vídeo assaig s'exploren les passions, els vincles entre l'amor i la violència i els mecanismes inconscients o estructurals que la generen. Un cop s’acabi la projecció es farà un diàleg entre l’artista i la historiadora de l’art Júlia Lull.

El 22 de novembre, es podrà veure Un cos (possible) i lesbià, una proposta escènica a càrrec de Brigitte Vasallo i Alba G. Corral. L'espectacle s'ha gestat a la residència d'artistes Baladre, que Lo Pati gestiona al delta de l'Ebre. Aquest reflexiona sobre el cos lesbià com a «cos inútil pel sistema, el cos no cossificable, no aprofitable, el cos impossible». Al vespre, Lo Pati es transformarà en un estudi de ràdio per a l'emissió en directe del programa Les dones i els dies, de Catalunya Ràdio.

L’endemà, Laura Llevadot conduirà una sessió de creació filosòfica titulada Esculpir, pensar, filmar: Estètiques feministes, dedicada a artistes com Louise Bourgeois, Agnès Varda i Luce Irigaray.. Seguidament, l'escriptora Eva Baltasar presentarà la seva novel·la Ocàs i fascinació, en un diàleg sobre la construcció de personatges femenins des de la crítica social. La nit del 23 de novembre es tancarà amb un concert de rap amb perspectiva de gènere a càrrec del grup Aina Koda.

El festival acabarà diumenge 24 de nombres amb la projecció de Micro Visuals, una peça audiovisual feta per estudiants de batxillerat de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta sobre figures femenines oblidades de la història. A més, s'ha programat la performance ritual Alminal, impulsada pel col·lectiu Dones Artistes Rurals (DAR) amb Antònia Ripoll, Gemma Ginovart i Sarah Misselbrook sota el comissariat de Clara Albacete, creadora i directora del col·lectiu.

Finalment, el certamen clourà amb Grito de Mujer entre los Muertos, un monòleg interpretat per l'actriu Fuensanta Lòpez, basat en l’obra de l’escriptora argentina Alejandra Pizarnik, que uneix teatre, dansa butoh i música per explorar temes com la mort, la bogeria i la redempció.