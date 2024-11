Óscar Puente: «Estudiarem posar un nou Avant des d'Ulldecona quan acabin les obres a Roda»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports i Mobilitat, Óscar Puente, ha dit que no estudiaran una segona freqüència de l'Avant, aquesta des d'Ulldecona (Montsià), cap a Barcelona, fins que no acabin les obres del túnel de Roda de Berà i es restableixi la circulació entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

A la pregunta del senador ebrenc d'ERC, Jordi Gaseni, sobre quan donarà compliment a la resolució, aprovada al Senat el 8 d'octubre, amb aquesta i altres peticions, el ministre ha qüestionat que un segon Avant «sigui la millor resposta a les necessitats de mobilitat» del territori i ha defensat que «els serveis actuals són més competitius, en número i en temps de viatge» que quan l'Euromed s'aturava a l'estació de l'Aldea.

El ministre de Transports ha assegurat que estudiarà establir una segona freqüència de l'Avant Expres diària entre les Terres de l'Ebre i la capital catalana, però ha reivindicat que cal «fer molta pedagogia» sobre el servei ferroviari de l'Avant, «les condicions sota les quals es presta i sobre els criteris que s'han de complir per oferir-lo». «Hauria de veure, primer, si és la millor resposta a les necessitats de mobilitat i, si no estan millor cobertes a través de qualsevol altra opció, com els trens regionals o els autobusos amb una millor freqüència», ha dit.

Puente tampoc s'ha mostrat disposat a recuperar les parades de l'Euromed a l'estació de l'Aldea perquè «és un servei comercial de llarga distància» que «ha de ser competitiu en temps de viatge» i per això fa únicament parades «en capitals de província o en grans ciutats que puguin fer de hub regional amb suficient demanda». El ministre ha assenyalat que a les Terres de l'Ebre, el servei de llarga distància per connectar Catalunya i el País Valencià està cobert amb l'Intercity, i per anar a Barcelona, amb els trens de l'R-16.

D'aquesta manera, el ministre de Transports i Mobilitat ha respost al senador Jordi Gaseni que l'ha interpel·lat en la sessió plenària del Senat d'aquest dimarts. En la pregunta, Gaseni ha recordat al Ministeri que «la connectivitat ferroviària» a les Terres de l'Ebre «és insuficient i deficient» i afecta «seriosament a la ciutadania» en el seu dia a dia, que es veu obligada a «buscar alternatives al tren» que «no són assumibles per a moltes famílies».

El senador d'ERC ha explicat a Puente que els usuaris ebrencs han qualificat de «caòtic, insuficient i desesperant» el primer mes de mesures alternatives pel tall ferroviari. En canvi, el ministre ha assegurat que el pla alternatiu de transport ha sigut «un èxit», tot i que «es continuarà millorant i ajustant» a les peticions dels ajuntaments i usuaris, fins que acabin els treballs al mes de març.