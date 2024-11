Detenen a Ulldecona tres persones per robar joies valorades en 38.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut dos homes i una dona a la província de Tarragona per un presumpte delicte de robatori amb violència d’unes joies valorades en 38.000 euros.

Els autors van tractar d’estafar a la víctima amb el mètode Rip Deal, acabant per utilitzar la violència per aconseguir el botí, quan la víctima es va adonar de l’engany i va tractar d’evitar que s’emportessin la bossa amb les joies, sent arrossegada diversos metres per la calçada pel vehicle en el qual van fugir els assaltants.

Els fets van passar quan la víctima va posar en venda unes joies en una plataforma online de compravenda d’objectes de segona mà i un home va contactar amb ella per interessar-se per la compra, preguntant-li si tenia més joies per vendre.

La víctima, havia rebut una herència en forma de joies que valorava en 38.000 euros, per la qual cosa veient l’interès del comprador li va mostrar la resta de joies a través d’una vídeo-trucada, on el suposat comprador li va mostrar també una caixa de cabals amb gran quantitat de bitllets i el que semblaven lingots d’or, per fer veure una aparent solvència econòmica.

Així doncs, una vegada guanyada la confiança de la víctima, el comprador va concertar una cita amb ella als voltants de l’estació de tren d’Alacant, adduint que residia a Mònaco i que viatjava expressament a Alacant per a la compra de les joies, les quals pagaria en efectiu.

D’aquesta manera, víctima i autor es van trobar a l’estació de tren, on el suposat comprador de les joies, va mostrar una bandolera a la víctima amb bitllets de cinquanta i cent euros, fent que l’acompanyés fins un vehicle que havia estacionat a la porta de l’estació amb el motor en marxa, el qual era conduït per una dona.

Seguidament, en el mateix instant en el qual arribaven a l’altura del vehicle, l’autor va agafar la bossa de les joies i es va introduir sobtadament dins del turisme, per la qual cosa la víctima, en adonar-se que es tractava d’un engany, va tractar d’evitar-ho subjectant fortament la bossa.

Arrossegada diversos metres per la calçada

El vehicle va iniciar la marxa sense dilació i la víctima, aferrada a la bossa de les joies, va ser arrossegada durant diversos metres pel paviment de la calçada fins que finalment va deixar anar les joies quedant estirada a terra i exposada al trànsit d’altres vehicles. Finalment, la dona va poder incorporar-se i arribar fins la vorera on va ser assistida per diversos vianants que hi havia al lloc.

Després del succés, es va iniciar una investigació per la Policia Nacional d’Alacant per identificar els autors dels fets, durant la qual, es van obtenir imatges de càmeres de seguretat que van propiciar la identificació dels presumptes autors, així com del moment del robatori, quan la víctima va ser greument arrossegada pel vehicle, comprovant-se que havien alterat la matrícula del vehicle utilitzat per al robatori a fi d’obstaculitzar la seua identificació.

Localitzats i detinguts a Ulldecona

El resultat de les investigacions va portar als agents encarregats del cas fins una finca situada a la partida de Les Foites (Foietes) d'Ulldecona (Tarragona), on suposadament serien establerts els assaltants, esbrinant a més que els dos investigats, juntament amb un altre individu més, podrien estar tramant una nova estafa; aquesta vegada per la compra d’un vehicle de luxe.

L’operació, desenvolupada conjuntament amb agents d’Alacant i Tarragona, va culminar amb la detenció de tres persones pels delictes de robatori amb violència, falsedat documental i pertinença a grup criminal i la recuperació de gran varietat de rellotges de diverses marques d’alta gamma, destacant els investigadors que, a la finca on es va desenvolupar l’operatiu, a més d’un habitatge construït, hi havia dos caravanes i dos tendes de campanya on residien més persones.

Imatge d'alguns dels rellotges robats.Policia Nacional

Els investigats, de fet, van ser arrestats vivint en una de les tendes caravanes, en la qual allotjaven els rellotges d’alta gamma.

Del resultat de l’operació, es va adonar al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de la localitat tarragonina d’Amposta, a la disposició del qual va ser posat el principal investigat.