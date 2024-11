Rescaten un flamenc malferit i desorientat a l’autovia AP-7 a Freginals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa, va rebre avís del Centre Operatiu de Servei (COS), sobre l’albirament d’una au de grans dimensions que semblava ser un flamenc en un punt de l’autovia AP-7 en el terme municipal de Freginals.

Una patrulla es va desplaçar al lloc indicat i els agents van realitzar una batuda per la zona, localitzant en un voral de l’autovia AP-7 a un exemplar de l’espècie flamenc, comprovant com l’animal feia infructuosos intents d’alçar el vol. Després de valorar les circumstàncies del lloc, així com el potencial risc per a la seguretat viària i per a l’au mateix, així com tenint en compte que plovia molt, van procedir a capturar-lo.

A continuació, l’au va ser traslladada fins el Centre de recuperació de fauna salvatge de l’estació Biològica de Canal Vell de Deltebre, on podrà rebre les cures i cures veterinàries oportunes, fins el seu alliberament al medi natural.

El flamenc ha fet del Parc Natural del Delta de l’Ebre un refugi ideal, on s’han comptabilitzat més de 4.000 parelles reproductores en un any, sent l’únic lloc de Catalunya on aquestes aus construeixen els seus nius.