Alcanar es prepara per rebre la DANA, suspèn les classes i restringeix l'accés a les zones perilloses

Imatge d'arxiu de les últimes inundacions per pluja a Alcanar.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

A Alcanar treballen intensament des de primera hora del matí per ajustar el pla d'emergència a la variabilitat del fenomen meteorològic que es desplaça des del País Valencià cap a les Terres de l'Ebre. El consistori i responsables d'emergències estan seguint fil per randa el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Els centres escolars no faran classes aquest dimecres a la tarda, no es pot accedir ni circular per les zones inundables i s'informa permanentment a la ciutadania amb les comunicacions institucionals. A les Cases d'Alcanar, la llevantada va agafant força i les barques s'han traslladat a la Ràpita. L'alcalde Joan Roig reconeix que tenen temor i que «viuen constantment mirant al cel» quan ha de ploure.