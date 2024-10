Aproven el projecte de condicionament de la carretera T-2021 entre la Ràpita i el Poblenou

Imatge de la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta, on hi ha molts accidents.ACN

La Diputació de Tarragona ha celebrat aquest divendres el ple ordinari corresponent al mes d’octubre. Durant la sessió plenària s’ha aprovat inicialment el projecte de condicionament de la carretera T-2021 de la Ràpita al Poblenou del Delta (Amposta), del punt quilomètric 0+000 al punt quilomètric 9+790.

Amb una inversió de 13,5 M€ les obres comportaran l’eixamplament de la via en 9,8 km, la construcció de dues rotondes (a la intersecció amb la carretera TV-3408 i al nucli de Poblenou del Delta) i la millora de diferents interseccions al llarg del traçat. Així mateix, el projecte inclou un itinerari segur per a vianants i ciclistes, de 2,72 km, que permetrà ampliar l’itinerari turístic de la Via Verda per aquesta zona deltaica.

A la resta del camí que continua, des del Poblenou fins a les Salines, (3,6 km) s’hi faran les actuacions necessàries per garantir la seguretat viària previstes al Pla Zonal de reforç de ferm i senyalització vertical i horitzontal tot garantint una amplada mínim de 5 metres.

D’altra banda, el projecte de millora de la T-2021 inclourà la prolongació del camí de guarda de la badia dels Alfacs, una actuació que la Diputació durà a terme deixant l’espai necessari per a donar continuïtat al camí de guarda sense afectar els hàbitats presents a la vora de la badia dels Alfacs. Aquesta darrera actuació estarà condicionada a la signatura d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya, entitat que promou l’actuació a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i que finançarà aquesta part de les obres.

Modificació de crèdit

El Ple de la Diputació celebrat aquest divendres també ha aprovat una modificació de crèdit de 2,8 M€ que servirà per dotar de pressupost diversos ajuts dirigits al món local i a les entitats en àmbits com la sostenibilitat, la cultura o l'acció social. En són exemples els ajuts per a les activitats del Correllengua 2024, que impulsa l’Associació Correllengua de Reus, o els ajuts pel concert solidari de l’Associació MAMAPOP (Tarragona), en tots dos casos l’aportació serà de 10.500 euros.

Durant la sessió plenària s’han aprovat la resta de punts de l’ordre del dia.