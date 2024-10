Una dotzena de persones grans protagonitzen una obra comunitària sobre la relació plaent amb el seu cos al festival Rihihiu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dotzena de persones grans són les protagonistes de l'obra comunitària Al risc, al risc! que s'estrena aquest dissabte a la quarta edició del festival Rihihiu, a Santa Bàrbara. La proposta no només s'endinsa en les relacions plaents amb el propi cos, sinó que obre el focus i en fa partícip tota la comunitat a través d'experiències que promouen el goig de viure. El procés de creació ha estat compartit entre un equip professional i participants aficionats, guiats per la dramaturga Marta Galán i la coreògrafa Montserrat Iranzo. «No costa gens treballar amb gent gran, és meravellós», ha afirmat Galán. El festival explora tots els prismes del desig amb una programació transgressora que s'allarga fins diumenge amb una desena d'actuacions.

Tenen més de 65 anys i són veïns de Santa Bàrbara (Montsià). El grup de participants de l'obra Al risc, al risc! es va crear l'any passat arran d'una altra acció comunitària en el marc del Rihihiu. L'experiència va ser tan profitosa que enguany han volgut repetir-la, centrada aquest cop en la temàtica del desig.

Més enllà de la sensualitat i la sexualitat, l'obra explora totes aquelles experiències que promouen el goig de viure. «És molt bell el que fan. Quan poses en joc la paraula plaer, com que vivim en una societat hipersexualitzada, de seguida es pensa en sexe. I no, parlen de moltes altres coses, de la vinculació amb la natura, el cos, l'amor... experiències com abraçar els nets, pastar pa o estar en contacte amb els éssers estimats», ha assenyalat Marta Galán, dramaturga de l'obra.

D'aquesta manera, les experiències dels protagonistes són la base a través de la qual s'ha conformat la resta de l'obra. Sota les indicacions de l'equip professional liderat per Marta Galán, Montserrat Iranzo i Pau de Nut, els protagonistes es preparen per estrenar l'obra aquest dissabte al vespre, en el marc de la quarta edició del festival Rihihiu. «Sempre hi ha nervis quan te plantes davant el públic, però al cap de deu minuts, ja ens han passat. La gent ens veu, però nosaltres no veiem a ningú, llavors, sobre la marxa deixes anar tot el que portes dins», ha explicat a l'ACN la Marga Queralt, una de les participants, qui ha afirmat que formar part d'aquesta iniciativa li «dona vida».

Al risc, al risc! parteix d'una exploració per apropar-se a l'experiència del cos tant a escala individual com col·lectiva, per reflexionar sobre el plaer de viure. El gruix de la recerca va concentrar-se a l'agost, a través d'interaccions amb els protagonistes que van ser posteriorment seqüenciades. «L'autenticitat de l'obra també parteix d'aquí, del mateix treball dels participants i del que ens poden expressar», ha remarcat Montserrat Iranzo, coreògrafa de l'obra.

Les paraules i gestos de les nou actrius i tres actors del repartiment es complementaran amb els acords del violoncel·lista Pau de Nut, qui acompanyarà la representació amb poemes musicats sobre el desig. Entre altres autores, es podran escoltar textos de Mari Chordà, Maria Mercè Marçal o Walt Whitman. Tot plegat, en un espai natural com és el camp de garrofers a tocar de la plaça de bous de Santa Bàrbara.

El desig, pal de paller de la quarta edició del festival Rihihiu

L'obra Al risc, al risc! s'emmarca en la programació del festival Rihihiu, que enguany celebra la quarta edició. La temàtica que impregna totes les propostes és el desig i el plaer, vistos des de tots els prismes. Alhora, com és habitual, el programa també ha inclòs propostes amb perspectiva de gènere.

D'aquesta manera, fins diumenge es podran veure a Santa Bàrbara actuacions com la drag Jèssica Pulla La pubilla desorientada, l'activació artística comunitària La dona del sac o la taula rodona El botó de fantasia, dones i treball. Paral·lelament, el punt de partida del festival és el «rihihiu», un crit agut que la gent utilitzava per comunicar-se entre finques d'oliveres. Es tracta del senyal que servia per avisar que podien quedar per compartir un àpat, tocar instruments o explicar històries al costat del foc.

En aquest context, des de la direcció del festival Rihihiu valoren molt positivament l'estat de salut de la cultura a les Terres de l'Ebre. «Hi ha molta proposta cultural contemporània i transgressora, com l'Eufònic o les jornades de la Pietat. Hi ha molta energia per apropar una cultura que estem acostumades a haver d'anar a les grans capitals a veure-les», ha subratllat Zoraida Roselló, codirectora del festival.