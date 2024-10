Consum compra el supermercat Economy Cash d'Amposta

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercats Consum ha adquirit nou supermercats de l'ensenya Economy Cash i preveu créixer un 5% aquest any, ha anunciat aquest dijous el director general, Antonio Rodríguez, durant el 39è Congrés de Gran Consum de la patronal Aecoc.

En roda de premsa, Rodríguez ha explicat que estan esperant l'autorització de Competència per poder sumar les nou botigues (set són a la Comunitat Valenciana, una a Tarragona i una a Múrcia) i obrir-les al públic al 2025. L'establiment de la demarcació de Tarragona es troba situat al passeig del Canal d'Amposta, on abans hi havia un Mercadona.

La cooperativa, que va facturar l'any passat 4.388 milions d'euros i compta amb més de 933 supermercats entre propis i franquiciats a Catalunya, el País Valencià, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó, té la intenció de continuar creixent l'any que ve amb l´obertura de 18 botigues pròpies i 35 franquícies, segons que ha indicat.

D'acord amb les seves dades, el 2023 van guanyar 101 milions d'euros i esperen créixer un 5% anual el 2024, mentre que el 2025 també podran el focus en una eficiència més gran en les despeses i una millora de la productivitat.