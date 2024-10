Extingit un incendi a l'antiga discoteca Sala Metro d'Amposta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres a la nit, un incendi va afectar una nau abandonada al carrer Nàpols número 8 d'Amposta, on anteriorment hi havia la discoteca Sala Metro. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 22.33 hores després que es detectessin flames a l’edifici, situat al polígon industrial de Tosses.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar set dotacions dels Bombers, un equip del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i serveis policials. Els bombers van treballar per controlar el foc, que es va donar per extingit a les 23.22 hores. Afortunadament, no es van registrar ferits ni danys a les naus veïnes.

El foc s'havia concentrat a la part del terrat on cremava llana de roca de l'aïllament acústic que, en algun moment, recobria les parets.