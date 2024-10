Amposta obre la renovada biblioteca municipal amb les XIX Jornades de les Lletres Ebrenques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Amposta farà coincidir la reobertura de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, on s'ultima les obres de rehabilitació, amb les XIX Jornades de les Lletres Ebrenques. Les activitats comencen dilluns 14 d'octubre amb una jornada tècnica sobre la comunicació femenina a l'àmbit rural, un recital poètic i la primera actuació musical, però no serà fins dijous que es farà la inauguració oficial de la trobada amb la periodista i escriptora Elisenda Roca.

Les jornades recordaran les commemoracions a Joan Salvat-Papasseit i Vicent Andrés Estellés i comptarà amb una dotzena d'autors a les taules rodones. Una seixantena d'autors passaran per al capital del Montsià la setmana vinent i ja hi ha prop d'un centenar d'inscrits per assistir-hi.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha agraït «la feina ingent» de la biblioteca i la regidoria de Cultura per poder celebrar la inauguració de les Jornades de les Lletres Ebrenques amb la posada en funcionament de la reformada Biblioteca Sebastià Juan Arbó i la sala Ferran Bel Querol. «Hem apretat molt, però pensàvem que les Lletres Ebrenques es mereixien fer-se al nou espai de la biblioteca i que el nou espai de la biblioteca es mereixia ser inaugurat amb unes jornades que ens identifiquen com a ciutat», ha apuntat el batlle.

Tomàs ha recordat que a partir de dilluns, Amposta serà «epicentre» de la literatura del país. La regidora de Cultura Inés Martí ha destacat el Premi Mèrit de les Lletres Ebrenques que es desvetllarà dijous després de la lliçó inaugural d'Elisenda Roca i que es distingirà José Maria Vilallonga Edo, professor d'una de les escoles de la ciutat a qui es reconeixerà la tasca social i educativa que va dur a terme.

També enguany es presentarà en el context de les jornades les bases de la novena edició del Premi Narrativa Breu Ciutat d'Amposta, un certamen que és bianual, i es commemorarà el centenari dels poetes Salvat-Papasseit, amb l'espectacle Polipoesia de Mireia Ibáñez, Laura Guarch i Gesami Olesa, i de Vicent Andrés Estellés, amb Plens de Sol, un espectacle poètic musicat de Fuensanta López, José Luís Villa i Arturo Gaya amb l'acompanyament musical de Sergi Trenzano i Kike Pellicer.

La directora de la biblioteca d'Amposta, Joanna Serret, ha destacat que el programa aglutinarà 55 autors, amb diverses taules rodones sobre distòpies, històries il·lustrades i contes infantils, o també l'acte sobre l'estètica i la música de l'etapa de la «Ruta del Bakalao» a partir de l'últim llibre de l'ebrenca Laia Viñas, Aquí Baix.

La nova biblioteca

Les obres de reforma integral de la biblioteca municipal d'Amposta arriben al final. Tomàs ha celebrat que l'antic molí arrossaire de Cercós, al recinte del Castell, «recupera anys de vida i es renova». La rehabilitació ha costat 1,3 milions d'euros, finançats a través dels ajuts per a la millora de l'eficiència energètica dels Next Generation, amb poc més de 600.000 euros, i dues subvencions de Cultural de la Generalitat, una de prop de 400.000 euros i una altra per al mobiliari.

L'alcalde ha explicat que la posada en marxa serà «progressiva». Després de la inauguració per a les Lletres Ebrenques, s'obrirà l'equipament amb normalitat, però el volum d'activitat s'anirà recuperant «per fases». Tomàs confia que al primer trimestre de l'any que ve s'haurà recuperat «la normalitat». El servei s'ha ofert de manera provisional des de l'espai Km Zero.