Un cotxe surt de la via i impacta contra un pal de la llum a la Ràpita

Aquest migdia, a les 14.10 h, els serveis d’emergència han rebut un avís per un accident de trànsit a la carretera IMT-1 al punt quilomètric 4, a la Ràpita. Un cotxe ha patit una sortida de via i ha col·lidit amb un pal de la llum. Dues dotacions de bombers han estat mobilitzades per intervenir en l'incident.

El conductor ha estat traslladat amb ferides lleus a l'hospital comarcal d'Amposta