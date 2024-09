L'ésser viu més longeu de la Península Ibèrica està a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A la comarca del Montsià hi trobem l’ésser viu més longeu de la península ibèrica: la Farga de l'Arión, una olivera mil·lenària que porta més de 1.700 anys dreta. Situat a uns quatre quilòmetres d’Ulldecona, en direcció a la Galera, aquest arbre monumental és testimoni de la història des de l’any 314 dC, quan va ser plantat sota el regnat de l’emperador Constantí I.

La Farga forma part de la concentració d’oliveres monumentals més gran del món, la Taula del Sénia, una zona que reuneix 4.798 oliveres amb més de 3,50 metres de perímetre a 1,30 metres del terra. Aquest arbre excepcional va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a «Arbre Monumental» el 1997, i el 2006, l’Associació Espanyola de Municipis de l’Olivera (AEMO) el va catalogar com la millor olivera monumental d’Espanya.

Gràcies a un acord amb la família propietària, Porta i Ferré, la finca es va convertir en el «Museu Natural d’Oliveres Mil·lenàries de l’Arión», un espai que permet als visitants conèixer de prop aquest patrimoni natural mentre s’assegura la seva conservació.

La Farga no és l’únic arbre centenari a Espanya. A les Illes Canàries, el drago d’Icod de los Vinos i el cedre canari conegut com el Patriarca també són referents de longevitat, encara que cap no s’atansa als més de 1.700 anys d’aquesta olivera ebrenca. Malgrat que el patrimoni forestal espanyol ha estat històricament maltractat, arbres com la Farga ens recorden la riquesa natural que hem de protegir.

Avui, la Farga de l'Arión continua resistint el pas del temps, com un símbol viu de la història i de la lluita per preservar un patrimoni natural únic al món.