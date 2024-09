Finalitza amb èxit el projecte per preservar l'ofegabous, una espècie d'amfibi amenaçada, a Ulldecona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte per a la conservació de l'ofegabous (Pleurodeles waltl), una espècie d'amfibi catalogada com a vulnerable al Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya, a Ulldecona (Montsià) ha acabat amb «resultats positius».

Durant un any, s'han restaurat hàbitats de l'amfibi com les basses del Montsià, de l'Ermita i una d'artificial dels Bombers, i punts d'aigua que són claus per a la seva supervivència i la d'altres espècies amenaçades com el tritó verd.

També s'han retirat espècies invasores com el cranc americà (Procambarus clarkii) i s'ha instal·lat tanques cinegètiques i murs de pedra seca, que proporcionen refugis per a la fauna. Igualment, s'han fet activitats educatives de sensibilització ambiental i jornades de voluntariat.

El projecte de preservació de l'ofegabous s'ha finançat amb un ajut de la Diputació de Tarragona i l'ha liderat la Societat Catalana d'Herpetologia (SCH) i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC), amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona.