El Delta Birding Festival es consolida com un referent internacional de l'ornitologia en la desena edició. Tot i els recents aiguats, l'organització està satisfeta tant per les dades d'assistència com pel camí recorregut en l'última dècada. «Cada cop trobem que hi ha més públic de fora que ens ve a veure, com ara conferenciants de primer nivell internacional.

És un festival de referència no només a l'Europa del sud, sinó a escala mundial», ha afirmat el director de sostenibilitat de la Fundació Catalunya, Miquel Rafa. A través del Delta Birding Festival Junior es promouen joves apassionats per les aus, com el colombià Thiago Rossero, qui amb onze anys recorre el món compartint la passió ornitològica amb xerrades com la d'aquest diumenge.

La passió pels moixons es palpa a l'ambient del MónNatura Delta de l'Ebre, que acull bona part del gruix d'activitats del Delta Birding Festival. En la seva desena edició, l'esdeveniment es consolida com un referent a escala mundial de l'ornitologia, si bé el públic que hi assisteix no només és especialitzat, sinó també aficionat i familiar. En aquesta ocasió, una seixantena d'expositors d'empreses, entitats i consistoris ebrencs han participat de l'edició, que arriba a la seva fi aquest diumenge.

Segons l'organització, malgrat les pluges dels dos últims dies, es podrien assolir xifres d'assistència similars a l'any passat, quan unes 4.000 persones van passar per aquest indret. Un dels atractius que ha repetit per tercera vegada consecutiva és el DBF Júnior, dirigit a joves ornitòlegs menors d'edat, a qui se'ls dona l'oportunitat de presentar les seves investigacions i descobriments.

En Thiago Rosero, més conegut pel projecte 'Thiago Birds', ha estat el participant més jove d'aquesta edició. Amb només onze anys, en fa quatre que es va iniciar en el món de l'ornitologia després d'una trobada casual amb un moixó que va aparèixer mentre descansava un dia durant la pandèmia del coronavirus. L'espurna d'aquell primer encontre va despertar en ell una passió que l'ha portat a voltar pel món explicant tot allò relacionat amb aquests animals. «En un futur, m'imagino com un bon home, viatjant per tot el món i coneixent nous amics, a més d'ensenyar a la gent que hem de cuidar el planeta Terra», ha assegurat a l'ACN.

No ha estat l'únic referent internacional que ha pres part en aquesta edició; també s'han sumat a la programació xerrades i conferències a càrrec d'altres experts com l'ornitòloga britànico-bangladesí Mya-Rose Craig (Birdgirl), el fotògraf professional de vida salvatge Jari Peltomäki o l'ornitòleg irlandès Séan Ronayne. A escala nacional, també s'han pogut escoltar ponències com la de la biòloga investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Helena Navalpotro o l'investigador Íñigo Zuberigoitia, qui han tractat qüestions relacionades amb el seguiment de la tórtora euroasiàtica o el falcó pelegrí respectivament.

Amb tot, el públic que acull el festival no només és experimentat, sinó també aficionat que vol introduir-se en el món de l'ornitologia. «El festival combina públic familiar, de gent que vol aprendre sobre observació de les aus i la natura, amb públic especialista, que sap perfectament què busca, quins materials o xerrades desitja. Podem oferir un festival on tothom se sent a gust i troba el que busca», ha destacat el director de sostenibilitat de la Fundació Catalunya, Miquel Rafa.

Futur amb ganes de créixer en qualitat

Entre els reptes de futur, Rafa ha apuntat la voluntat de seguir creixent, no només en públic, sinó en incrementar la qualitat de les propostes. El Delta Birding Festival tanca així la desena edició després de tres dies en què les aus i la natura s'ha tornat a posar al centre de tots els debats.

