Marxa lenta entre Poblenou i la Ràpita per denunciar els «incompliments» a la 'carretera de la vergonya'

Marxa lenta de vehicles aquest dissabte entre Poblenou del Delta i la Ràpita per denunciar els «incompliments» a la 'carretera de la vergonya'. Uns 40 vehicles han circulat per la T-2021 com a mesura de protesta i la Plataforma Carretera de la Vergonya ha reclamat que les obres de millora es tramitin d'urgència i un calendari d'actuacions.

En paral·lel, l'entitat demana una reunió amb els dos alcaldes de les poblacions i amb la presidenta de la Diputació de Tarragona. «Volem denunciar els endarreriments continus que hem tingut els darrers anys i les promeses incomplertes, així com recordar que la carretera continua sent molt perillosa, on es produeixen accidents mortals», ha subratllat el portaveu de l'entitat, Josep Juan.

La Plataforma Carretera de la Vergonya ha decidit manifestar-se aquest dissabte després que la Diputació de Tarragona els hagi informat que l'informe ambiental emès per Acció Climàtica a principis de maig els obliga a fer modificacions al projecte per fer-lo compatible amb la continuïtat del camí de guarda.

Juan no entén per què s'han d'ajuntar els dos projectes i li preocupa que «s'estiguin creant situacions per endarrerir les obres i acabar no fent-les». La Diputació manté que els canvis no frenaran l'inici de les obres pel 2025.