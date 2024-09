El COPATE ampliarà l'abocador del Mas de Barberans amb un préstec si l'ARC no avança el finançament de l'obra

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) no descarta pagar amb un préstec les obres de la quarta fase del dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans, si l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) no avança el finançament de l'obra.

L'ARC inclou els 4 MEUR que, aproximadament, costarà l'ampliació de l'abocador, en el projecte del futur centre de tractament de residus del dipòsit, amb un pressupost total de 25 MEUR. L'Agència requereix que l'obra de la planta es faci abans que l'ampliació, però com ha apuntat el president del COPATE, Ivan Garcia, la quarta fase «urgeix». El Consorci estudia pagar-la amb un préstec i «recuperar els diners» quan es construeixi el centre de tractament de residus.

Des de final d'agost la majoria dels residus que gestiona el COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) del Baix Ebre i el Montsià es traslladen a l'abocador de Tivissa (Ribera d'Ebre). El centre del Mas de Barberans està al 99% de capacitat i el Consorci treballa per ampliar-lo amb una quarta fase - a més de clausurar les fases dos i tres -. L'ens calcula que les operacions de clausura i l'ampliació requeriran una inversió d'uns 11,63 milions d'euros en total.

En un termini màxim de dos mesos, es rebrà el projecte constructiu de la quarta fase, que es preveu que tingui un cost aproximat d'uns 4 milions d'euros. També està previst que en les pròximes setmanes, Urbanisme aprovi definitivament el Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) per a l'ampliació del dipòsit controlat i la construcció de la nova planta de tractament de residus al Mas de Barberans.

L'ARC preveu pagar l'ampliació i la planta, amb uns 25 milions d'euros, però requereix que es comenci per la construcció del centre de tractament de residus. Com ha apuntat el president del COPATE, Ivan Garcia, la quarta fase de l'abocador urgeix i una possibilitat és pagar-la amb un préstec. Garcia ha explicat que s'està treballant amb l'Agència de Residus perquè els avancin el finançament de l'ampliació, i poder estalviar el pagament d'interessos financers al Consorci. Si no arriba l'acord, de totes maneres, el president del COPATE ha assenyalat que pagar l'obra amb un crèdit serà més econòmic que «continuar portant els residus a Tivissa».

Un 30% més car

Traslladar les escombraries del Baix Ebre i el Montsià a l'abocador de Tivissa suposa un increment del preu per tona d'un 30%, prop de 100 euros per tona. Aquest augment del cost repercutirà en la factura als ajuntaments que, a partir de l'any que ve, també han de repercutir el cost real de la gestió d'escombraries en la taxa de residus que paguen els ciutadans. Per aquest motiu, el COPATE té pressa per complir els terminis de l'ampliació del dipòsit del Mas de Barberans: començar l'obra a principis de l'any que ve i acabar-la a principis de 2026. L'acord i el pressupost per comprar els terrenys de la quarta fase estan tancats.

Deutes saldats

El COPATE també ha posat al dia el deute acumulat que patia per l'impagament del cànon d'alguns ajuntaments – al juliol va arribar als 3 milions d'euros – i podrà pagar a l'octubre els interessos de demora pel retard d'impagament a la UTE que fa el servei de transport de les escombraries. Garcia confia que els cànons es paguin regularment perquè el Consorci pugui atendre i pagar les despeses. El COPATE gestiona unes 48.000 tones anuals d'escombraries dels municipis del Montsià i del Baix Ebre, una àrea amb més de 100.000 habitants.