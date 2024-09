Localitzen a Santa Bàrbara un bar clandestí ubicat en un magatzem

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil d’Amposta ha localitzat un bar restaurant clandestí situat en un magatzem de la localitat de Santa Bàrbara. Aquest exercia l’activitat de bar restaurant sense tenir cap tipus de llicència d’activitat, permisos o habilitacions necessàries. Tampoc disposava de mesures en matèria de seguretat i higiene o en l’àmbit de contractació laboral.

Es tractava d’un magatzem amb accessos directes des de la via pública, on hi havia una zona habilitada per a la restauració i una altra de diferenciada en la qual hi havia una barra de bar, amb maquinària de cuina professional i altres electrodomèstics (planxa, fregidora, cuina, congeladors, microones, etc...), així com aliments i begudes per oferir els seus clients. També es van trobar paquets de tabac disposats per a la seva venda sense màquina expenedora ni autoritzacions.

Guàrdia Civil

Al local s’oferien menjars i begudes a clients incomplint la normativa que regula l’activitat d’hostaleria, ocupació del local, així com les relatives a les d’higiene, salut i seguretat alimentària.

Una vegada identificat el responsable de l’activitat, els agents actuants van procedir a aixecar actes per un total de sis denúncies, dirigides als òrgans de l’Administració competent en cada una de les infraccions observades, com són els Serveis Territorials de Salut de les Terres de l’Ebre de la Generalitat, Ajuntament de Santa Bàrbara, Comissionat per al Mercat de Tabacs, Prefectura Provincial d’Inspecció de Treball i Seguretat Social i Delegació Provincial d’Economia i Hisenda.