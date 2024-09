Neumàtics, ferro i plàstic, els residus que més es troben en la neteja del fons marí de la Ràpita

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El port de la Ràpita (Montsià) és el primer català on l’ONG grega Enaleia i Allianz duen a terme el seu projecte de neteja del fons marí. Es tracta d’una acció mediambiental que també han fet al port de Bilbao, i a Alexandria (Egipte), a cinc ports italians i a més d’una quarantena de Grècia.

Totes les escombraries marines i materials que retiren els envien a empreses de reciclatge per fomentar la seva reutilització i l’economia circular. Un exemple és el caiac que una empresa portuguesa ha començat a fabricar amb un 80% de plàstics que han retirat dels ports grecs. A la Ràpita, en ser un port més recollit, hi troben menys residus, però sobretot neumàtics, ferro i també plàstic.

La responsable de l’ONG Enaleia, Nepheli Galgos, ha apuntat que des de 2016 treballen en actuacions mediambientals per netejar el fons marí dels ports de Grècia, on n’han netejat més de quaranta. També treballen en cinc ports italians on recuperen sobretot xarxes de pesca, i al d’Alexandria, a Egipte, un port molt brut on han retirat 150 tones de brossa en un any. Des de 2016, Enaleia ha retirat 1,2 milions de quilos de residus dels ports on ha actuat.

Neteja a Bilbao i la Ràpita

Ara han arribat a Espanya amb una primera neteja al port de Bilbao, de 20.000 quilos de residus i materials perillosos, i amb l’acció de la Ràpita, on fan una «batuda» d’escombraries aquesta setmana. Tot i ser un port recollit que evita rebre molts de la brossa que arrossega el mar, s’està trobant sobretot ferro, neumàtics i també plàstics. Des de Ports de la Generalitat es va proposar el port rapitenc perquè és el port pesquer més gran de Catalunya i treballa per ser el primer a aconseguir l’etiqueta Green Port.

L’ONG, amb la col·laboració d’Allianz, promou que tots aquests residus siguin aprofitats per empreses locals d’economia circular. A Egipte promouen la reutilització dels residus retirats del fons marí per crear nou material per a la construcció. Amb el plàstic que treuen dels ports grecs han començat a fabricar un caiac creat amb un 80% de plàstic reciclat, del qual una tercera part ha sortit del fons marí portuari. Els fabrica l’empresa especialitzada Nelo de Portugal i aquest dimarts un atleta alemany ha sortit a navegar a la Ràpita amb un dels exemplars.

Economia circular

Com ha apuntat Joan Balagué, secretari de la Confraria de Pescadors, a la Ràpita ja es treballa en la reutilització dels residus marins per fer roba, bosses o mobiliari urbà a través del projecte Pesca Neta. Els pescadors recullen totes les escombraries que troben i la dipositen en contenidors especials al port. Amb Ecoembes i Gravity Wafe «li donen una segona vida». Però dins del port, els pescadors no pesquen i no poden retirar la brossa. «Agraïm aquesta acció per mantenir un entorn marí net i saludable per perquè estigui en perfectes condicions per ser explotat», ha dit Balagué.

El tinent d’alcalde de la Ràpita, Marc Brunet, també ha agrit la col·laboració de l’empresa local de busseig Deltasud, que col·labora en la recollida de la brossa impulsada per Enaleia, i que s’encarreguen amb cinc bussejadors professionals de les tasques de recollida dins de l’aigua.