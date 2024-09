Denuncien dos menors d’edat per conduir fent Ziga-zagues a l'N-340 a Alcanar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar penalment diumenge dos menors d’edat, com a presumptes autors del delicte de conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van tenir lloc la nit de dissabte a l’N-340 a Alcanar. Pels volts de les 4.00 hores, una patrulla de trànsit va detectar dos vehicles que circulaven fent ziga-zagues i a una velocitat molt reduïda, de manera que suposaven un greu perill per a la resta d’usuaris de la via.

Ràpidament, els mossos van aturar els dos vehicles amb seguretat per identificar els conductors. Va ser aleshores que van veure que es tractava de dos menors d’edat que no disposaven de cap permís de conduir. Per la seva edat, no podien disposar del permís B però tampoc disposaven de cap altre permís o llicència de conducció.

Les comprovacions dels agents també van permetre saber que un dels menors ja havia estat denunciat penalment aquest mateix any per conducció temerària i no disposar del permís de conduir.

Els mossos van posar els menors a disposició dels seus pares i els van obrir diligències com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat viària. Fet que també van posar en coneixement de la Fiscalia de Menors de Tarragona.

La conducció d’un vehicle a motor sense haver obtingut mai cap permís de conduir és un delicte que pot comportar penes de presó d’entre tres i sis mesos, amb una sanció econòmica d’entre 12 i 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat.