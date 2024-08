L'Euromillones deixa un nou milionari a la Sénia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres Tarragona s'ha despertat amb un nou milionari. I és que el premi d'El Millón que es reparteix cada dimarts i divendres amb el sorteig de l'Euromillones va caure ahir a la Sénia.

Segons Loteries i Apostes de l'Estat, un bitllet guanyador del codi El Millón ha estat validat a l'administració de Loteries nº 1 de La Sénia, situada al Passeig de la Clotada, número 9.

Pel que fa a la segona categoria (5 números encertats + 1 estrella), hi ha hagut un altre guanyador a Europa, que ha obtingut un premi de 778.922,89 euros. A la tercera categoria, set persones han estat premiades, dues de les quals a Espanya, amb un import de 26.006,73 euros per cadascun.

En canvi, no hi ha hagut cap guanyador de la primera categoria (5 números encertats + 2 estrelles). Per tant, el pot s'acumula i arriba als 104 milions d'euros per al pròxim sorteig.

