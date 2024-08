Tres ferits lleus en un accident a l'AP-7 a Freginals

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides lleus i una il·lesa en un accident a l'autopista AP-7 a Freginals. Els fets han passat a les 5.29 hores al punt quilomètric 335.

Els Bombers s'han desplaçat amb dues unitats terrestres a la zona de l'accident, on han fet tasques de neteja de calçada. Allí un cotxe, per causes que es desconeixen, ha patit una sortida de via. No s'ha vist implicat cap vehicle més.

Al lloc també ha acudit el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha evacuat a tres dels ferits a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic lleu.

El punt on s'ha produït la sortida de via és un tram conflictiu, on ja hi ha hagut diversos accidents, alguns bastant greus.

Et pot interessar