Mor un ciclista a la C-2 a Amposta després de ser atropellat per un turisme

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal a la C-12, al punt quilomètric 2,7, al terme municipal d’Amposta. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.38 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha atropellat mortalment un ciclista. Es tracta d’un home, X. C. G., de 40 anys i veí d’Amposta.

En el sinistre hi han treballat dues patrulles de la Policia Local d’Amposta amb el suport de dos efectius dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l’afectació viària, la C-12 ha estat tallada totalment amb desviaments per a l’interior de la població fins a dos quarts de deu del matí.

