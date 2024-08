Alcanar inverteix en obres «preventives» al barranc del Llop per afrontar futurs aiguats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Alcanar ha finalitzat una nova actuació preventiva en dos punts del barranc del Llop, amb l'objectiu d'afrontar amb més resiliència futurs aiguats a la zona. Després de l'experiència viscuda els dos últims estius, el consistori canareu reclama ajuts per a obres «preventives» per evitar les «reactives».

L'alcalde Joan Roig recorda que les obres s'han costejat amb fons propis i del ministeri i ha demanat a les administracions supramunicipals un canvi dels tràmits de les subvencions per resoldre els entrebancs i retards que pateixen els ens locals per cobrar-les. «Alcanar hauria de servir per reconduir les bases d'ajudes per arranjar les infraestructures i s'haurien de complementar per poder fer accions preventives», ha insistit.

L'actuació que acaba de fer l'Ajuntament d'Alcanar s'ha centrat principalment en dos punts del barranc del Llop. D'una banda, s'ha construït una escullera a tocar de les urbanitzacions Serramar, Montsià Mar o Garbí - algunes de les més perjudicades en els tres últims temporals -. I de l'altra, en un punt pròxim a la carretera N-340, es construeixen dues basses de laminació i distribució per afavorir la distribució de l'aigua de forma uniforme en cas de pluges. Alhora, al camí de la Granja també hi ha previst construir una altra escullera. Aquestes intervencions tenen per objectiu rebaixar la força del cabal en cas d'aiguats i pluges torrencials.

Segons l'alcalde canareu Joan Roig, les obres s'han costejat amb fons propis. En el cas de l'escullera al carrer Camí del Llop, a l'espera d'acabar de calcular els últims serrells a causa de les dificultats no previstes en el projecte, el cost s'eleva a uns 20.000 euros, mentre que l'escullera del camí de la Granja costarà uns 6.000 euros. Pel que fa a les basses de laminació, el consistori ha aportat la part tècnica, mentre que l'execució del pressupost va a càrrec del ministeri.

Després de patir els efectes de tres grans temporals (2018, 2021 i 2023), l'Ajuntament d'Alcanar insisteix en la necessitat d'apostar per la prevenció, i no esperar a patir desperfectes i a fer obres «reactives». En aquest sentit, el setembre passat es van dur a terme sessions tècniques per determinar quines actuacions són les més idònies per tal que les infraestructures passin a ser més resilients. «Aquestes mesures d'arranjar desperfectes que havien provocat l'aigua no eren les més eficients i per tant, vam estar demanant a les administracions supramunicipals que canviessin la perspectiva. No ho vam aconseguir, vam haver de fer les jornades tècniques al municipi i d'allí es van elevar uns estudis tècnics molt ben fonamentats que van dictaminar la solució definitiva, que és la prevenció», ha subratllat Roig.

A partir d'aquí, l'administració municipal creu que el seu cas pot servir per «reconduir i refer» les bases de les subvencions relacionades amb els efectes de catàstrofes naturals.

Un pla més enllà del barranc del Llop

L'actuació al barranc del Llop no és pas l'única que s'ha fet al terme municipal d'Alcanar; el pla té una dimensió més global i inclou altres barrancs, com és el cas del de Sant Jaume. La voluntat del consistori és de renaturalitzar l'espai, eliminar els elements urbanístics que es troben al bell mig del pas de l'aigua i recuperar la sortida natural a la mar. De moment, s'està articulant el projecte des de la Diputació de Tarragona i buscant finançament. Les obres haurien de començar l'any vinent.

Conjuntament amb les actuacions prèvies en altres punts de la localitat, Roig afirma que estan fent una de les obres «més importants del país» i que servirà com a referent per a altres municipis catalans per tornar a guanyar el curs natural del circuit de l'aigua. El cost del projecte podria elevar-se fins al milió d'euros i l'Ajuntament confia comptar amb el suport econòmic de la Generalitat.

