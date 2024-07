Un camió accidentat a Ulldecona talla la via i provoca retencions a l'AP-7

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió accidentat a l'AP-7 a l'altura del quilòmetre 342,5 a Ulldecona talla la via en sentit Martorell i provoca retencions de 2 quilòmetres en sentit nord i lentitud en sentit sud. Actualment, el camió bloqueja la via, impedint el pas a altres vehicles. Per aquest motiu s'estan fent desviaments per la sortida 42 de Vinarós cap a l'enllaç amb l'N-340.

L'avís de l'accident s'ha donat a les 18.39 hores, i s'han desplaçat 3 dotacions de Bombers, 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM, que ha informat que afortunadament cap persona ha resultat ferida.

